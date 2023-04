Juventus, Allegri: "Per noi i punti sono sempre stati 59"

SKY SPORT - Dopo la decisione del Collegio di Garanzia del Coni, che ha accolto il ricorso della Juventus contro la penalizzazione di 15 punti in classifica nel caso plusvalenze e rinviato gli atti alla Corte Federale di Appello per una nuova valutazione, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato a pochi minuti della sfida contro lo Sporting di Europa League. "Per noi i punti sono sempre stati 59, l’ho sempre detto. I ragazzi li hanno conquistati sul campo e ora sono visibili - le dichiarazioni dell'allenatore toscano all'emittente televisiva -. Oggi è stata una giornata particolare, ma i ragazzi sono concentrati su quello che devono fare stasera sapendo le difficoltà della partita".