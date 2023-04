Gullit: "Slot? È stupido attaccare Mourinho, gioca un altro tipo di calcio ma vince"

ZIGGO SPORT VOETABL CAFÉ - Nel corso del programma televisivo è intervenuto Ruud Gullit, che ha commentato anche la vittoria della Roma contro il Feyenoord per 4-1 all'Olimpico nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. "Penso che troppi giocatori del Feyenoord abbiano giocato al di sotto delle loro possibilità, sembrava che fossero nervosi", le parole dell'ex campione olandese riportate dal sito sportivo. "Fa qualcosa per disturbarti, anche un calciatore lo trova fastidioso. È incredibile che abbia vinto alla Roma, perché la Roma non vince così tanto", aggiunge parlando di José Mourinho.

Poi, Gullit critica anche l'atteggiamento del tecnico del Feyenoord, Arne Slot, proprio nei confronti dell'allenatore giallorosso: "Se dici 'Non mi piace molto il calcio della Roma', lo stai insultando. È una cosa stupida, non si dovrebbe fare. Se guardate il suo curriculum, è incredibile quanti trofei abbia vinto Mourinho. Gioca un altro tipo di calcio, ma vince".

(fr12.nl)

