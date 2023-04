Gravina: "Gli stadi in Italia? Siamo lontani anni luce rispetto agli altri paesi europei". De Siervo: "Abbiamo un problema con la burocrazia"

"In Italia siamo lontani anni luce rispetto agli altri paesi europei nel processo di evoluzione nella crescita di un asset, come quello degli stadi, che è fondamentale". Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della FIGC, collegato da remoto al convegno in scena al CONI "Il futuro degli stadi in Italia". "Vorrei aggiungere un dato che è significativo: negli ultimi 15 anni sono stati realizzati 187 nuovi stadi nei paesi Uefa, in Polonia e Turchia ben 29, mentre nello stesso periodo qui ne sono stati inaugurati 5 - ha aggiunto Gravina - L'incidenza è dell'1% degli investimenti totali in Europa". Parlando del convegno ha poi concluso: "Sono contento perché ancora una volta si può parlare di un'esigenza di crescita, espressione ultimamente usata con diverse sue percezioni all'interno del mondo economico. La crescita, però, deve necessariamente avere un riferimento al tema di uno sviluppo sostenibile. Elemento che ingloba il concetto di crescita. In questo senso è indispensabile soffermarsi su un esigenza di valorizzare i due asset fondamentali del mondo del calcio: vivai e infrastrutture".

"Gli stadi sono un tema fondamentale. Lo sono perché condizionano il mezzo televisivo attraverso il quale le squadre ricevono ricavi, ma soprattutto il vero tema è quello degli incassi che si possono ottenere con un impianto idoneo". Così Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, durante il convegno "Il futuro degli Stadi in Italia". "Noi come Lega Calcio cerchiamo di fornire un valido supporto alle squadre, che rimangono padrone del proprio futuro, ma abbiamo un problema con la burocrazia - ha aggiunto -. Questo è il momento storico che la nostra generazione deve affrontare, abbiamo tutti una responsabilità importante. L'attuale ministro dello Sport conosce l'argomento perfettamente e sa quali sono le criticità. Siamo in un contesto che sembra potere evolvere e dobbiamo compiere uno sforzo per riuscire a pensare allo stadio del futuro, che sia funzionale per 20 anni".

