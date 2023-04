FOTO - Roma-Sampdoria, il dolce incontro tra Dan Friedkin e una piccola tifosa della Roma

Dan Friedkin era presente allo Stadio Olimpico (insieme a suo figlio Ryan) in occasione di Roma-Sampdoria, partita terminata 3-0 in favore dei giallorossi e valida per la ventottesima giornata di Serie A. Il presidente è stato assalito dai tifosi presenti in tribuna e ha concesso, come sempre, numerose foto. Su Instagram un supporter giallorosso ha condiviso un tenero scatto di Dan con una piccola tifosa della Roma, Victoria Marie. La foto è stata pubblicata sui social dallo zio della bambina.