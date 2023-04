Totti in visita al centro sportivo del Real Madrid. L'ex capitano: "I Blancos sono la mia seconda squadra dopo la Roma" (FOTO)

REALMADRID.COM - Giornate madrilene per Francesco Totti, che ieri sera era al Bernabeu per assistere alla sfida del Real Madrid contro il Celta Vigo, vinta 2-0 dalla squadra di Ancelotti. Oggi, invece, l'ex capitano giallorosso ha fatto visita alle Merengues nel centro sportivo di Valdebebas, rilasciando anche alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della Casa Blanca. Queste le sue parole:

"Quella che ho provato ieri è stata una sensazione meravigliosa. È la prima volta che vedo una partita del Real Madrid dal vivo, visto che sono sempre stato un rivale in campo. Il Real Madrid è un club molto importante. Con Ancelotti ho un bellissimo rapporto. È una persona vera, pura, che trasmette positività. Mi ha dato l'opportunità di venire a vedere il Real Madrid City ed eccomi qui. Dopo la Roma, il Real Madrid è la mia seconda squadra, la società che ho sempre sostenuto e ammirato".

Sulla semifinale di Champions League contro il City.

"È una semifinale che sembra una finale. Sono due grandi squadre e due grandi club. Vedremo 50 giocatori di livello mondiale. Tutto può succedere. Tifo per il Real Madrid e spero che vada in finale".

Su Modrić.

"Abbiamo un rapporto speciale. Ci ammiriamo a vicenda. Ho il piacere di conoscerlo personalmente ed è un giocatore e una persona straordinaria, vera e sincera".

Sull'ovazione del Bernabéu da giocatore della Roma.

"È stata una sensazione che porterò con me per il resto della mia vita. È un'emozione unica essere applaudito da uno stadio come il Bernabéu. È stato emozionante. Il Bernabéu è uno stadio che infonde passione e ti fa venire voglia di giocare. Scenderci in campo come avversario è stato stimolante".

Dopo le parole, è stato il momento anche delle foto per Francesco Totti, che ne ha scattate diverse con alcuni componenti della rosa del Real Madrid: da