Fonseca, dall'Inghilterra: l'ex Roma nel mirino del West Ham

Paulo Fonseca potrebbe aggiungere l'Inghilterra alla lista dei paesi frequentati durante la sua carriera da allenatore gira-mondo. L'attuale tecnico del Lille, infatti, è nel mirino del West Ham per la prossima stagione. Secondo quanto scrivono in Inghilterra, infatti, gli Hammers a fine campionato potrebbero separarsi da David Moyes, dopo un'annata particolarmente difficile in Premier con la squadra coinvolta nella lotta per non retrocedere, anche se nei quarti di Conference.

Il portoghese ex Roma è un vecchio pallino della dirigenza e, come raccontato, già qualche anno fa incontrò l'azionista di maggioranza David Sullivan, ma poi la trattativa sfumò. Oltre a Fonseca nell'elenco dei possibili successori di Moyes anche l'ex Chelsea Graham Potter e l'ex Leicester Brendan Rodgers. Nel West Ham giocano gli italiani Ogbonna e Scamacca.

(The Guardian)