Feyenoord, Slot: "Il titolo? Siamo vicini, ma anche giovedì eravamo ad un passo dalle semifinali di Europa League"

Con la vittoria per 3-1 contro l'Utrecht di ieri, il Feyenoord si avvicina al titolo olandese. Ma il tecnico Arne Slot in conferenza stampa predica ancora calma: “Siamo vicini, ma anche giovedì eravamo vicini alle semifinali di Europa League. Serve ancora la spinta finale. Ci piace sempre mantenere la porta inviolata. Esigo anche questa attenzione dai miei ragazzi per raggiungere l'obiettivo. Sono un po' deluso, soprattutto perché è stato il gol è stato preceduto da un fuorigioco"