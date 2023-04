Circa 60 mila biglietti venduti. C'erano pochi dubbi, ma dopo l'apertura della fase della vendita libera oggi alle 17:00 e quasi 4 ore di coda online per i moltissimi tifosi in cerca di un biglietto, è sostanzialmente sold out Roma-Bayer Leverkusen, gara d'andata valevole per la semifinale di Europa League, che si giocherà l'11 maggio allo Stadio Olimpico.

LR24