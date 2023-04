Dzeko: "E' stato difficile lasciare Roma ma sentivo di poter giocare ancora ad alti livelli"

ARENA SPORT TV - Edin Dzeko torna a ripercorrere le tappe della sua carriera che dopo le esperienze in Bundesliga e Premier League, l'hanno portato in Italia a vestire le maglie della Roma prima e dell'Inter dall'estate 2021. Queste le parole dell'attaccante: "Sono stato al City per quattro anni e mezzo, e poi sono andato alla Roma. Non ho avuto il miglior rapporto con l'allenatore Pellegrini, e l’Italia era sempre stata il mio sogno. I migliori giocatori giocavano lì, il mio sogno era imparare la lingua italiana. All’aeroporto mi accolsero più di cinquemila persone, non è stato difficile abituarmi. Anche perché c’era Pjanic".

Sull'addio alla Roma: "È stato difficile per me lasciare la capitale dopo sei anni, ma c'era una sorta di saturazione. Abbiamo fatto belle cose insieme, ho segnato 119 gol ma era arrivato il momento di cambiare. Sentivo di poter giocare ancora ad alti livelli e di dare ancora qualcosa al calcio".