David Villa: "Dybala è uno di quei giocatori che fanno venire i tifosi allo stadio per vederli giocare" (VIDEO)

DAZN - Protagonista di una puntata di "Linea Diletta", David Villa è stato intervistato da Diletta Leotta, la quale ha chiesto all'ex attaccante del Barcellona di dare i voti ad alcuni giocatori offensivi della Serie A. Tra questi, c'è anche Paulo Dybala, su cui lo spagnolo ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole:

"È un giocatore che non segna tantissimi gol, però è veramente molto talentuoso. Io ho sempre detto che ci sono calciatori che giocano bene e altri che fanno venire i tifosi allo stadio per vederli. Dybala è uno di questi giocatori. Sono sicuro che tanti tifosi della Roma e della Juve prima vanno allo stadio per vederlo giocare e non solo per la partita. Gli do un 7".