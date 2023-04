Cori razzisti: 171 Daspo ai tifosi della Juventus per gli insulti a Lukaku

La Questura di Torino sottoporrà a Daspo 171 tifosi della Juventus per i cori razzisti e gli ululati rivolti a Romelu Lukaku durante la sfida di Coppa Italia contro l'Inter dello scorso 4 aprile, lanciati in totale da 250 persone. I sostenitori coinvolti, alcuni appartenenti a gruppi ultrà bianconeri, sono stati inoltre raggiunti da contravvenzioni per violazione del regolamento d'uso dell'impianto sportivo per avere intonato i cori.

La Digos ha segnalato alla procura federale un altro episodio accaduto durante la stessa partita, quando la quasi totalità del settore ospiti ha intonato il coro "Liverpool, Liverpool" in chiaro riferimento ai tragici fatti dell'Heysel. Riguardo al match di ieri tra Juventus e Napoli, invece, la procura federale ha segnalato cori di discriminazione territoriale contro i tifosi partenopei ("Vesuvio lavali con il fuoco" e "Acqua e sapone, usate acqua e sapone"), partiti dalla stessa curva sud bianconera protagonista in negativo contro l'Inter, che ora rischierebbe una recidività.

(Ansa)