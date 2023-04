Cellino: "Quando fui presidente della Lega bruciammo un faldone con le fideiussioni false prima dell'arrivo della Finanza"

RAI REPORT - Massimo Cellino, attuale presidente del Brescia, ha rilasciato alcune dichiarazioni davvero scioccanti durante il programma televisivo. Riferendosi al periodo in cui lui era il numero uno della Lega Serie A, il patron delle Rondinelle ha rivelato dei retroscena incredibili. Ecco un'anticipazione delle sue parole: "Cercavamo di tenere la baracca in piedi, stava crollando tutto. Io ero uno dei più giovani presidenti della Lega, dovevamo pulire tutte le schifezze che c’erano là dentro e non sapevo da che parte cominciare. C’era un contenitore di metallo con tutti i dossier, c’era chi era iscritto con una fideiussione falsa, chi si scaricava come Irpef il trasporto… Andammo nel piazzale, buttammo tutto in un bidone e bruciammo tutto con la trielina. L’indomani la Finanza venne a cercare quel faldone, ma non c’era più niente".