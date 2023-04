Cassano: "Mourinho soffre il fatto che io sia l'unico a dirgli la verità, vince perché ha fortuna. Stia attento a non farsi esonerare di nuovo..."

STRISCIALANOTIZIA.MEDIASET.IT - Antonio Cassano continua ad attaccare José Mourinho. L'ex attaccante della Roma ha ricevuto l'ennesimo 'Tapiro d'Oro' (il diciannovesimo) da Valerio Staffelli e, in occasione della puntata che andrà in onda questa sera, ha ribadito il suo pensiero nei confronti dello Special One dopo il botta e risposta dei giorni scorsi. Ecco un'anticipazione delle dichiarazioni di Cassano: "Mourinho soffre il fatto che io sia l’unico in Italia a dirgli la verità: ha vinto in carriera perché ha sempre avuto fortuna, ma come allenatore è scarso. I trofei? Può metterseli nel c**o…".

Poi continua: "Dice che devo stare attento a quello che dico? Stia attento lui che non lo mandino via per l’ennesima volta, come già successo al Real Madrid, al Chelsea, al Tottenham e allo United: che le sue squadre facciano schifo è un dato di fatto".

Successivamente Staffelli ha rivelato a Cassano di aver provato in passato a consegnare il Tapiro a Mourinho, ma il tecnico è sempre scappato: "A scappare via sono i cagasotto e i conigli", la risposta dell'ex calciatore.

