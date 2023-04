Cassano: "Anche ieri Mourinho ha parlato di me. Come allenatore fa c****e, ha solo c**o..."

BOBO TV - Ospite del canale Twitch di Christian Vieri, Antonio Cassano ha continuato ad attaccare José Mourinho anche in seguito alla vittoria per 4-1 contro il Feyenoord e la qualificazione alla semifinale di Europa League. Nel postpartita, ai microfoni di Sky Sport, lo Special One lo aveva punzecchiato nuovamente: "Non c'è Cassano, no?", la risposta ironica del tecnico al commento del conduttore della trasmissione, il quale, riferendosi ai calciatori presenti in studi, aveva affermato di avere al suo fianco grandi campioni. Il contrattacco di Cassano però non si è fatto attendere: "Anche ieri sera ha parlato di me. Io da giocatore ero forte, ma suonato come un tamburo. Lui invece come allenatore fa c****e. Ha solo c**o...".