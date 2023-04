Carta Covisoc, il Consiglio di Stato dichiara improcedibile il ricorso della FIGC contro Paratici e Cherubini

Il Consiglio di Stato, dopo aver obbligato la Procura Federale a consegnare la Carta Covisoc alla Juventus, ha dichiarato "improcedibile" il ricorso della FIGC nei confronti di Paratici e Cherubini. I due ex dirigenti della Vecchia Signora quindi potranno utilizzare il documento per difendersi in tribunale. La sentenza non è ancora completa, ma è probabile che l'improcedibilità sia stata decretata dalla cessazione della materia del contendere.