Cambiasso: "Grazie a Mourinho superai il blocco che avevo sui rigori"

SKY SPORT - Nel prepartita dell'andata dei quarti di finale di Champions League, Esteban Cambiasso ha raccontato un aneddoto con Mourinho proprio alla vigilia di una sfida della sua Inter col Benfica: "Mi ricordo l’amichevole col Benfica, soprattutto per il pre-partita. Mourinho mi chiese "I rigori li tiri?" Io risposi "Sì, ma l’ultimo ho fatto piangere 35 milioni di Argentini". Lui mi rispose “E vuoi che quello sia l’ultimo ricordo legato ad un rigore? Non li tirerai più?". Da lì ho tirato quel giorno, poi nella prima partita ufficiale sempre con Mourinho in Supercoppa. Lo devo ringraziare, mi ha fatto passare un blocco. Me la ricordo bene quella partita".