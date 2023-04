Boniek: "La finale di Europa League tra Roma e Juve sarebbe storica. Giallorossi e bianconeri partono avanti su Leverkusen e Siviglia"

RAI RADIO1 - Intervenuto durante la trasmissione Radio Anch'io Sport, l'ex calciatore, tra le altre, della Roma, Zbigniew Boniek, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla possibilità che i giallorossi affrontino la Juventus in finale di Europa League. Queste le sue parole:

Roma-Juventus possibile finale di Europa League?

"È una bella realtà che si può verificare, sia la Roma che la Juve partono con un leggero vantaggio nel pronostico delle semifinali. Una finale Roma-Juve a Budapest sarebbe storica. E non dimentichiamo che una squadra di Milano andrà in finale di Champions e non andrà a Istanbul per perdere. C'è una grande possibilità di vedere tre finali europee con partecipazione italiana. Vuol dire che qualcosa sta cambiando, il livello del calcio italiano un pochino si sta alzando. A mio avviso, il campionato italiano è il più difficile in Europa: è un calcio scorbutico, dove ti fanno falli, ti tirano la maglia. Se giochi bene in Italia, puoi giocare bene ovunque. Magari è un po' snobbato, soprattutto per le infrastrutture, ma mi auguro che presto possa tornare ai livelli degli anni ottanta e novanta, quando era il più importante in Europa".