Questa sera al Gewiss Stadium di Bergamo sta andando in scena la sfida tra Atalanta e Roma, valida per la trentunesima giornata di Serie A. Lo stadio è sold out per questo big match e tra i numerosi tifosi presenti vi è anche Riccardo Fabbriconi, meglio noto come Blanco. Il cantante è da sempre tifosissimo della Roma e oggi è stato pizzicato in tribuna dalle telecamere di DAZN.