Atalanta, infortunio muscolare per Lookman: in dubbio per la Roma

Problemi per Ademola Lookman, costretto a fermarsi a causa di un risentimento muscolare. L'attaccante dell'Atalanta non sarà disponibile per la sfida contro la Fiorentina. Il nigeriano è stato sottoposto ad esami strumentali, e i primi accertamenti hanno evidenziato postumi distrattivi nel terzo distale del muscolo bicipite femorale destro. Il 25enne verrà sottoposto nei prossimi giorni ad ulteriori controlli. Ancora incerti i tempi di recupero, è quindi in dubbio per la sfida contro la Roma del prossimo 24 aprile.