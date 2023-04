Ancelotti: "Ho allenato tanti giocatori, ma nel mio album delle figurine mancano Totti e Messi"

DAZN - In un'intervista ai microfoni della piattaforma streaming Carlo Ancelotti, attuale allenatore del Real Madrid, ha parlato dei giocatori che ha e non ha allenato, menzionando nell'album dei secondi anche l'ex capitano della Roma Francesco Totti. "Non ho allenato Francesco Totti, mi manca Totti nelle figurine, e mi manca Messi. Ma ne ho allenati veramente tanti: questo per me è e continua a essere un lungo viaggio. Anche perché non c’è solo il calciatore, alla fine sono tutti ragazzi con i loro problemi che a volte manifestano e a volte no. Ragazzi di una generazione diversa dalla mia, che hanno problemi diversi da quello che avevo io. Il bello del mestiere dell’allenatore è anche quello", le sue dichiarazioni.