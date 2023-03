Zaniolo tra i candidati al "The Worst", il "premio" di Marca al peggior giocatore della stagione

C'è anche Nicolò Zaniolo tra i candidati scelti da Marca per il "The Worst", il "premio" istituito dal quotidiano spagnolo Marca in contrapposizione al FIFA The Best, che sarà assegnato al peggior giocatore della stagione in corso. I lettori del giornale potranno votare il loro prescelto e avranno la possibilità di optare anche per l'ex giocatore della Roma, ora in forza al Galatasaray.

Partite pessime nonostante stipendi altissimi, un Mondiale disastroso o prestazioni da dimenticare con i rispettivi club rappresentano alcune delle premesse necessarie per essere tra i candidati. Gli altri sono: Eden Hazard, Harry Maguire, Dele Alli, Pierre-Emerick Aubameyang, Casper Dolberg, Kalvin Phillips, Joe Gomez, Kalidou Koulibaly, Lucas Moura, Tiémoué Bakayoko e Joachim Andersen.

(marca.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE