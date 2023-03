Vieni da “CALORED”, sfrutta gli incentivi statali e gli ecobonus per la tua caldaia a condensazione

Da “CALORED” sono arrivate delle super novità! L’azienda, che si occupa di riparazioni, installazioni e sostituzioni di caldaie, condizionatori e scaldabagni da ben 25 anni, ha un annuncio per voi.

Con l’inizio del 2023 sono ripartiti gli incentivi statali e gli Ecobonus, grazie ai quali potrete usufruire di sconti davvero pazzeschi: queste offerte riguardano la sostituzione di caldaie a condensazione, sempre più utili in questo periodo per combattere le rigide temperature invernali.

SE VUOI INFO SULLE NOSTRE CAMPAGNE PUBBLICITARIE PER DARE VISIBILITÀ ALLA TUA ATTIVITA' O ALLA TUA AZIENDA SCRIVICI A: info@laroma24.it

Tra le numerose iniziative, potrete approfittare dell’Ecobonus con detrazione al 65% su una spesa massima di 30.000 euro e potrà essere applicato per la sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento con una nuova caldaia a condensazione almeno di classe A+.

In cosa consistono queste promozioni? Smontaggio e smaltimento del vecchio prodotto, la fornitura e l’installazione di quello nuovo. Per offrirvi un servizio davvero eccellente, i tecnici utilizzeranno tutti i migliori accessori per proteggere la caldaia come il defangatore (combatte le impurità e il riscaldamento), il decalcificatore (contro il calcare) e il cronotermostato classe 5 con Wifi. Inoltre sono compresi anche il lavaggio dell’impianto e la pratica ENEA. Il tutto a partire da 990 euro!

“CALORED” vanta le migliori marche presenti sul mercato: Vaillant (eccellenza tedesca), Baxi e Innovita (noti prodotti italiani) e Rinnai (il top della tecnologia giapponese).

Ai lettori de LAROMA24.IT sarà riservato un trattamento speciale e potranno usufruire di un piccolo regalo: un accessorio, il prolungamento della garanzia e molto altro.

Vieni da “CALORED”! L’azienda di trova in Via Val di Non, 80/82, zona Conca d’Oro.

Contatta il servizio di assistenza e consulenza tramite WhatsApp al 338.3183307 oppure chiama il numero 06.89.71.61.47. “CALORED” vi aspetta!