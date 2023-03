VIDEO - Mourinho e quell'intervista di 13 anni fa che veniva dal futuro: "Il famoso tiki taka, taka tiki..."

Prendetevi la palla, lui prenderà la partita. La specialità di Mourinho resiste al tempo e se quasi 13 anni fa mandò di traverso la serata al Barcellona quando guidava l'Inter, ieri è toccato alla Real Sociedad, altra spagnola e inevitabilmente legata alla cultura del possesso palla.

"Era una partita in cui io non volevo la palla", disse Mourinho nelle interviste post partita all'epoca. E lasciare agli avversari quel "tiki taka, taka tiki, tiki taka" come lo ribattezzò ironicamente davanti ai microfoni. Era l'aprile del 2010, a marzo del 2023 la storia si ripete.