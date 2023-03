VIDEO - L'esperienza di Camilla, tifosa giallorossa non vedente, allo stadio con Candela per Roma-Verona

"Se la Camilla di ora incontrasse la piccola Camilla e le dicesse che un giorno avrebbe assistito a una partita insieme a Candela, non ci crederebbe mai". Cosa potrebbe descrivere meglio l'esperienza della ragazza in questione, se non le sue stesse parole? Camilla è una tifosa giallorossa non vedente dall'età di 7 anni a causa di una malattia rara che ha, usufruendo del servizio di mobilità Toyota e KINTO e delle iniziative di “Superiamo Gli Ostacoli”, si è potuta recare allo Stadio Olimpico per assistere a Roma-Verona in compagnia dell'ex giocatore giallorosso Vincent Candela.

La società capitolina ha pubblicato sul proprio sito ufficiale i dettagli di quella giornata:

Camilla è una ragazza non vedente dall'età di 7 anni a causa di una malattia rara, ama il calcio ed è tifosissima giallorossa sin dalla nascita.

Oltre a coltivare le passioni per la danza, per il collezionismo delle maglie di calcio e per la musica attraverso il pianoforte, Camilla fa parte della squadra femminile non vedenti di calcio a 5 dell’ASD Disabili 2000, squadra con cui l’AS Roma ha un rapporto consolidato e attraverso l’utilizzo dei veicoli Toyota forniti da KINTO è attivo il servizio “Unstoppable-Superiamo Gli Ostacoli” per i trasferimenti da e per il suo centro sportivo.

Accompagnata da suo fratello, Camilla ha usufruito del servizio di mobilità Toyota e KINTO e delle iniziative di “Superiamo Gli Ostacoli” per recarsi allo Stadio Olimpico e vivere al meglio l’esperienza del match-day tra Roma e Verona.

Ad accoglierla nella casa giallorossa è stato Vincent Candela. L’ex giocatore l’ha guidata verso lo stand per il ritiro della radiolina per ascoltare la cronaca della partita e per un tour nella Toyota Fan Zone prima di dirigersi verso i loro posti in tribuna e supportare con tutta la loro voce l’AS Roma.

La ragazza, molto emozionata, quasi non credeva a quello che le stava accadendo: "Se la Camilla di ora incontrasse la piccola Camilla - ha detto - e le dicesse che un giorno avrebbe assistito a una partita insieme a Candela, non ci crederebbe mai".

Grazie alle attività di “Unstoppable-Superiamo gli Ostacoli”, Camilla ha potuto festeggiare la vittoria dei giallorossi e vivere una giornata allo stadio indimenticabile insieme a un suo grande idolo.