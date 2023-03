VIDEO - Il discorso del giovane tifoso argentino che emoziona la Selecciòn: Dybala resta a bocca aperta

Grande emozione ieri per la Nazionale Argentina. La Selecciòn, infatti, è stata premiata da alcuni tifosi in un evento organizzato dalla Conmebol. A colpire particolarmente i giocatori il discorso toccante di José Andrada, giovane tifoso argentino che ha espresso e trasmesso tutta la propria gioia per la vittoria della coppa del mondo. Il ragazzo ha poi raccontato la sua storia, lasciando tutti a bocca aperta. Tutti i giocatori, tra cui Paulo Dybala, hanno ascoltato visibilmente emozionati le parole del piccolo tifoso.

? YO NO ESTOY LLORANDO, VOS ESTÁS LLORANDO? José Andrada fue uno de los hinchas que le entregó a los campeones del Mundo un reconocimiento en el homenaje de la CONMEBOL y sus lágrimas emocionaron hasta a Scaloni y Enzo Fernández. pic.twitter.com/ASDkT2RgFM — TyC Sports (@TyCSports) March 28, 2023