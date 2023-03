VIDEO - Galatasaray-Kasimpasa 1-0: gol di Zaniolo all'esordio dopo 11'

Esordio in gare ufficiali e primo gol con la maglia del Galatasaray per Nicolò Zaniolo. Nella gara di campionato contro il Kasimpasa, vinta per 1-0, l'ex giallorosso, partito dalla panchina, è subentrato nella ripresa sostituendo Yunus Akgun e dopo 11 minuti dal suo ingresso in campo, al 57', ha firmato la rete che vale la vittoria: l'ex attaccante della Roma scambia con Rashica, si smarca e col mancino non sbaglia davanti al portiere avversario.





? #Zaniolo qui marque pour son premier match en championnat avec #Galatasaray ! pic.twitter.com/1tj5RUpAgN — TEAM Serie A FR (@TeamSerieA_fr) March 11, 2023