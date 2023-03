VIDEO - Amorim (all. Sporting): "Io come Mourinho? Lui è unico. Mi ha scritto che il 'vecchio' e il 'nuovo' sono passati al turno successivo"

Ruben Amorim è l'artefice del capolavoro dello Sporting. Dopo aver pareggiato 2-2 all'andata, il tecnico dei portoghesi ha eliminato al ritorno l'Arsenal di Arteta (capolista in Premier League) ai calci di rigore nel match valido per gli ottavi di finale di Europa League. Al termine dell'impresa, l'allenatore è intervenuto in conferenza stampa e ha risposto alle varie domande dei giornalisti. La stampa inglese lo ha spesso paragonato a José Mourinho, ma Amorim ha rifiutato questo confronto, sottolineando la grandezza dello Special One. Ecco le sue dichiarazioni: "Io il nuovo Mourinho? Non ci sarà mai un altro Mourinho. È unico nel suo genere e mi ha già inviato un messaggio, dicendo che il vecchio e il nuovo sono passati alla fase successiva".

