Valencia, Kluivert: "La Roma è un libro chiuso. Il ritorno non è più nella mia testa"

"Con il senno di poi, se guardi dove sono ora, è legittimo pensarlo. Dove sarei stato ora se fossi rimasto all'Ajax per un altro anno o due? Forse sarei finito in panchina durante quella stagione. È difficile da dire, ma se potessi decidere ora, penso che sceglierei diversamente. Però nella vita si fanno anche delle scelte. In questo momento voglio solo dare tutto".

ZIGGO SPORT - Intervistato dall'emittente olandese, Justin Kluivert , giocatore di proprietà della Roma in prestito al Valencia , ha rilasciato alcune dichiarazioni su un suo possibile ritorno sulla capitale, oltre ad aver speso parole per il suo addio all' Ajax . Queste le affermazioni del classe '99:

Sull'avventura alla Roma.

"Per me è un libro chiuso. Lo sanno anche loro. Ho un buon rapporto i tifosi giallorossi, ma quante volte sono andato in prestito? Non puoi mai essere sicuro al 100%, ma sarebbe strano se tornassi adesso e dicessi: 'Ehi, sono tornato'. Non è più nella mia testa, ma nemmeno nella loro. L'ho accettato e va bene così. La prossima estate sarà molto importante per me, quindi ora devo giocare bene. Ho ancora quindici partite a disposizione".