Uefa, Roma nella top 10 della classifica della media spettatori nelle coppe europee

Non può di certo stupire, ma la Roma è nella top ten delle squadre con il maggior numero di spettatori in media nelle coppe europee. La classifica è stata stilata da transftermarkt e la squadra di Mourinho è settima con la media di 61.629, in Italia meglio dei giallorossi soltanto Inter (69.385) e Milan (71.251). Guida la classifica il Barcellona, con la media di 85.988.