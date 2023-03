Tottenham: risoluzione consensuale con Conte

Antonio Conte e il Tottenham hanno risolto consensualmente il contratto che legava l'allenatore italiano e il club inglese dal novembre del 2021. Lo ha annunciato la stessa società con un comunicato emerso in serata, confermando le voci che si rincorrevano dall'ultimo turno prima della sosta per le Nazionali, al termine del quale Conte si era sfogato in conferenza stampa attaccando la squadra. Conte lascia gli Spurs al quarto posto in classifica in Premier League.