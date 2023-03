Supercoppa Italiana: dal prossimo anno Final Four in Arabia Saudita. Casini: "Edizione sul modello spagnolo"

Nel corso della conferenza stampa, dopo l'assemblea di Lega, il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha annunciato anche il cambio di format della Supercoppa Italiana, che prevederà una Final Four già dal prossimo anno e si giocherà in Arabia Saudita. "È stata accettata l'offerta per l'Arabia Saudita e già dal prossimo anno ci sarà un'edizione a quattro squadre sul modello spagnolo", le sue parole. Parteciperanno le due finaliste della Coppa Italia e le prime due classificate del campionato di Serie A.