Stadio Roma, Gualtieri: "Avanti come treni, obiettivo 2027. Sarà un gioiello architettonico"

RETE ORO - “Sullo stadio stiamo andando come treni. Una vicenda grottesca, che si è trascinata ma la società è stata seria. Ci hanno presentato una proposta su Pietralata, quando si conclude l’iter del consiglio comunale ci saranno delle prescrizioni, la Roma dovrà accoglierle nel progetto e poi partirà la nuova conferenza dei servizi. L’obiettivo è avere lo stadio in funzione per il 2027. Stiamo andando avanti spediti, suscitando l’invidia di tante altre città d’Italia per uno stadio che non si porta appresso cubature ma parchi e aree verdi. Un gioiello architettonico”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo nella prima puntata della nuova edizione di “Amministratori e cittadini” e parlando dello Stadio della Roma.