Stadio Roma: annullata la seduta delle Commissioni "Lavori pubblici" e "Patrimonio e Politiche Abitative"

Era prevista per oggi la seduta congiunta delle Commissioni "Lavori pubblici" e "Patrimonio e Politiche Abitative" con all'ordine del giorno il progetto dello stadio della Roma a Pietralata. Ma, come fa sapere su Twitter il giornalista anche de "Il Romanista" Andrea De Angelis, è stata annullata per la concomitante seduta dell'Assemblea Capitolina, allungando così i tempi burocratici.