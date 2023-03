Dopo la sosta per le Nazionali, torna a ricevere il fischietto Marco Serra, arbitro della sezione di Torino protagonista del diverbio con Mourinho in occasione di Cremonese-Roma, in cui svolgeva le funzioni del IV uomo. L'arbitro era stato sospeso dalla Can ma con le designazioni della Serie B tornerà in campo: sarà infatti il direttore di gara di Venezia-Como.

VENEZIA – COMO h. 14.00

SERRA

MASSARA - FONTEMURATO

IV: MUCERA

VAR: DI PAOLO

AVAR: PAGANESSI

(aia-figc.it)

