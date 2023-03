Sassuolo, Dionisi risponde a Mourinho: "Acqua frizzante? C'è chi parla di calcio e chi di altro... Io preferisco la prima opzione"

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro lo Spezia, in programma domani alle ore 18:30 e valida per la ventisettesima giornata di Serie A. Il tecnico dei neroverdi è tornato a parlare della vittoria contro la Roma, lanciando anche una frecciatina a José Mourinho, il quale, dopo il successo contro la Real Sociedad, aveva scherzato sui giorni in più di riposo di cui poteva approfittare il Sassuolo a causa della mancanza di impegni infrasettimanali: "Ora c’è il Sassuolo, Dionisi sta a casa tranquillo a bere un’acqua frizzante (ride, ndr)". Ecco la risposta di Dionisi: "Ho festeggiato la vittoria con la Roma con acqua frizzante? C'è chi parla di calcio, e chi di altro. Io preferisco parlare di calcio".

L'allenatore del Sassuolo ha poi risposto ad altre domande sul match contro la Roma.

La fase difensiva?

"Dobbiamo migliorare, come è normale che sia. Noi su questo caliamo di intensità, di attenzione. Siamo votati alla fase offensiva e infatti i numeri lo dicono. La cosa che mi ha lasciato l'amaro in bocca a Roma è il 3-4, poteva finire 2-4, fa differenza in un campionato, togliere quei gol 'sporchi' e su questo dobbiamo e vogliamo migliorare".

Dopo la gara con la Roma si è parlato solo della prestazione dell'arbitro, è stata sminuita la prestazione del Sassuolo. Le dà un po' fastidio?

"Io non ho parlato dell'arbitro, l'allenatore del Sassuolo non riesce a influenzare la stampa".