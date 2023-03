Roma-Lazio: daspato l'ultrà giallorosso con la bandiera delle SS

Dopo i fatti accaduti negli scorsi giorni che hanno coinvolto i tifosi della Lazio per i cori antisemiti e la maglia di "Hitlerson88" si continua a parlare di derby della Capitale. Oggi la polizia ha identificato il tifoso romanista che durante il derby ha mostrato la bandiera delle SS naziste con i colori giallorossi. Come riporta il Ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi sul suo profilo twitter, il supporter giallorosso è stato daspato.





Segnalato stamattina, identificato nel pomeriggio, daspato stasera. La buona collaborazione è sempre utile. Proviamo a dare un valore al RISPETTO senza farlo diventare un tema da “doppia morale” ? E non solo in questi casi … pic.twitter.com/X3Q2ywuzo3 — Andrea Abodi (@andreaabodi) March 24, 2023