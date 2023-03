Roma-Juventus: la giornata speciale vissuta da 12 tifosi olandesi grazie a 16 Birra (FOTO e VIDEO)

12 ragazzi provenienti da 's-Hertogenbosch (informalmente Den Bosch, città dei Paesi Bassi capoluogo della provincia del Brabante Settentrionale) hanno contattato Juri Roazzi, proprietario del 16 Birra (locale a tinte giallorosse situato in Via di Porta Furba 16 - Arco di Travertino) tramite Twitter per sapere come poter fare per andare allo stadio a vedere Roma-Juve. Hanno chiesto aiuto a Juri per avere informazioni in merito e per sapere se prima della partita potevano gustare cibo e birra italiani. Juri si è quindi adoperato per procurare ai ragazzi, tifosi d’eccezione della Roma, l’ingresso allo stadio e prima del match li ha ospitato nel suo locale dove ha organizzato per loro una degustazione di piatti tipici romani e una selezione di birre di sua produzione, quindi totalmente italiana. Il video e le foto che seguono raccontano una domenica fuori dal comune. L’abbraccio di ragazzi amanti del calcio, dell’Italia, del buon cibo e della Roma. Preambolo di una serata magica, quella vissuta all’Olimpico domenica 5/3/23.