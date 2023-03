Roma-Juventus, in vendita una sciarpa speciale: il ricavato a sostegno della popolazione ucraina (COMUNICATO)

Domenica sera alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico andrà in scena il delicatissimo big match tra Roma e Juventus, valido per la venticinquesima giornata di Serie A. La società giallorossa ha annunciato che in occasione di questa sfida i tifosi potranno acquistare una sciarpa speciale per aiutare l'Ucraina. Ecco la nota ufficiale: "In occasione di Roma-Juventus, domenica sarà possibile acquistare allo Stadio una sciarpa speciale. Il ricavato della vendita verrà devoluto all'UNHCR per l’acquisto di generatori elettrici da inviare in Ucraina.

L'iniziativa, che sottolinea il sostegno della Società alla popolazione ucraina a un anno dallo scoppio della guerra, si colloca nell'ambito di una collaborazione ormai consolidata con l'Agenzia ONU per i Rifugiati.

La sciarpa sarà in vendita presso lo Store di viale delle Olimpiadi, nella Toyota Fan Zone e in una postazione ad hoc all’entrata dell’Area Hospitality 1927".

(asroma.com)

