Roma-Feyenoord, Abodi: "La trasferta dei tifosi olandesi? Piantedosi farà la scelta giusta"

RAI RADIO1 - Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente radiofonica. Intervenuto come ospite durante la trasmissione 'Un Giorno da Pecora', si è soffermato anche sul possibile divieto di trasferta ai tifosi del Feyenoord in vista della sfida di Europa League contro la Roma allo Stadio Olimpico, in programma il 20 aprile alle ore 21. Ecco le sue parole: "La trasferta dei tifosi del Feyenoord a Roma? Sono sicuro che Piantedosi farà la scelta giusta, ha le conoscenze e gli strumenti per farlo".