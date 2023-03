Roma C8, vinto il derby contro la Lazio. Decide un gol di capitan Ugolini (FOTO e VIDEO)

Anche nel Calcio a 8 Roma è giallorossa! La squadra allenata da mister D'Amora, di cui Laroma24 è sponsor, ha vinto il derby contro la Lazio C8 per 2-1 portandosi da sola al secondo posto in classifica alla rincorsa della Totti Soccer Weese. Contro i biancocelesti è Davide Battaiotto a sbloccare il risultato con un bel colpo di testa a coronamento di una bellissima azione corale. Prima dell'intervallo la Lazio riesce a trovare il pari con la rete di Amico, ma a metà ripresa capitan Ugolini insacca da due passi uno splendido cross di Ferri facendo esplodere i giallorossi per il 2-1 finale che vale la supremazia cittadina.