Real Sociedad: disavventura per una sessantina di tifosi baschi per "overbooking" dell'aereo. Punto di ritrovo spostato a Piazza del Popolo

Una disavventura ha colpito alcuni tifosi della Real Sociedad intenti a raggiungere Roma in mattinata. Come raccontano i media baschi, il volo Vueling previsto da Loiu, l'aeroporto di Bilbao, ha riportato un ritardo di oltre 3 ore rispetto al decollo previsto alle 7.10, complicando così i piani di una sessantina di tifosi che avevano la coincidenza, da Barcellona per Roma, in partenza alle 9.50.

"Overbooking", vale a dire una presenza di prenotazioni superiore ai posti disponibili, sarebbe la motivazione, ufficiosa, riportata da dipendenti della compagnia aerea.

Il punto di ritrovo stabilito per i tifosi della Real Sociedad è stato spostato da Piazza di Spagna a Piazza del Popolo, in mattinata, come comunicato sui social dal club basco. Nel cuore di Roma i tifosi spagnoli, nella capitale per l'andata degli ottavi di Europa League, si raduneranno per poi raggiungere, secondo percorsi prestabiliti, lo Stadio Olimpico. Il calcio d'inizio della sfida è previsto alle 18.45.