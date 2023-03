Ieri è stato il turno di José Mourinho di essere ascoltato in Procura Federale in merito a quanto accaduto martedì sera allo 'Zini' di Cremona, con il battibecco con il IV uomo Serra degenerato nell'espulsione del tecnico ad inizio secondo tempo. Questa mattina era il turno dell'arbitro di essere ascoltato a Coverciano ma si è reso necessario un supplemento d'indagine che ha visto presenti, questa mattina, il segretario romanista Lombardo e il dirigente Vito Scala in Procura Figc.

