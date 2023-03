Porto-Inter: negato l'accesso allo stadio a centinaia di tifosi nerazzurri con regolare biglietto (VIDEO)

Brutto episodio prima di Porto-Inter per i tifosi nerazzurri. Centinaia di supporters interisti, infatti, muniti di regolare biglietto, sono stati bloccati per 2 ore fuori dallo stadio Do Dragao senza poter entrare e assistere alla partita. "Siete italiani non entrate, problemi di ordine pubblico”, una delle testimonianza da Oporto riportate su twitter dal giornalista di Sky Matteo Barzaghi.





Scandalo e pericolo al Do Dragao: queste le condizioni di tantissimi tifosi dell’#Inter, completamente ammassati, a cui è stato negato l’ingresso allo stadio. #portoInter pic.twitter.com/J53EkioiqA — Simone Togna (@SimoneTogna) March 14, 2023