Piqué: "Mourinho? Non c'è bisogno di dire nulla, il Barcellona era superiore"

RAC1 - In un'intervista ai microfoni del programma in onda sull'emittente radiofonica, Gerard Piqué tra i vari temi affrontati ha parlato del caso Negreira, ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri, in cui anche il Barcellona è coinvolto con l'accusa di corruzione: "Non sapevo nulla. Questo vale più per l'allenatore e lo staff tecnico. I giocatori conoscono già gli arbitri, gli allenatori potrebbero venire da fuori e aver bisogno di aiuto. Non so se il lavoro fosse quello di aiutare... noi eravamo fuori e non sapevamo. Non ho conosciuto neanche suo figlio. Non credo che il Barça abbia comprato gli arbitri, ci metterei la mano sul fuoco. Si va con i soldi in nero e basta, le cose sono più semplici che non andare dal vicepresidente del CTA e pagargli uno stipendio. Non c'è alcuna logica. I complotti e le campagne... siamo abituati".

L'ex difensore del Barça ha anche menzionato José Mourinho, ora allenatore della Roma e in passato alla guida del Real Madrid: "Non c'è bisogno di dire nulla. Per quanto vogliano sporcare tutto, è stato molto bello. Si possono rivedere le partite, i campionati, le coppe... noi eravamo nettamente superiori, non dipendevamo dall'arbitro nel bene e nel male. È un caso che è nelle mani della Procura e deve essere studiato".