Orrico: "Per ora Mourinho è da sufficienza. Non vede la squadra come vorrebbe, quindi è nervoso"

TVPLAY.IT - Intervenuto ai microfoni della trasmissione di Calciomercato.it, l'ex allenatore dell'Inter, Corrado Orrico, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sul tecnico della Roma, José Mourinho. Queste le sue parole:

“In questo momento sono venuti fuori gli aspetti peggiori di Mourinho, come il voler vincere per forza. Non è che la Roma abbia fatto niente di male, ha avuto giusto qualche incertezza o errore grossolano, ma sta facendo il suo campionato faticosamente. Però Mourinho non vede la squadra come vorrebbe e quindi è nervoso, il che non è bello perché poi trasmette questo alla squadra. Per ora è un Mourinho da sufficienza”.

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE