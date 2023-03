Napoli: notte di tensione. Agguati ai 350 tifosi tedeschi arrivati in città

Notte di tensione in città a poche ore di Napoli-Eintrach Francoforte, ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma questa sera. Con l'arrivo di 350 tifosi tedeschi da Salerno a Napoli, nella serata di ieri ci sono stati alcuni agguati nel trasporto su bus Anm da piazza Garibaldi al Lungomare.

Su via Marina, infatti, un gruppo di ultrà ha lanciato fumogeni verso i bus nonostante ci fossero come scorta i van della polizia. Qualche sostenitore tedesco poi è stato aggredito all'esterno di un bar ma nulla di grave. Attualmente il Lungomare è militarizzato. Le forze dell'ordine non fanno uscire i tedeschi dall'hotel Royal.