Napoli-Eintracht Francoforte, scontri tra tedeschi e Polizia: auto incendiate e agenti in tenuta antisommossa

Caos a Napoli a poche ore dalla sfida tra la squadra di Spalletti e l'Eintracht Francoforte valida per il ritorno degli ottavi di Champions League. Si registrano scontri in città tra i tifosi tedeschi, arrivati in Italia nonostante il divieto di trasferta per i residenti a Francoforte, e la Polizia. La situazione più critica si sta verificando in Piazza del Gesù da dove sono partiti gli scontri con le forze dell'ordine in tenuta antisommossa. Gli ultras dell'Eintracht hanno distrutto vetrine e incendiato diverse auto.