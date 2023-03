Napoli-Eintracht: 8 arresti per gli scontri di ieri. 3 sono tedeschi

Sette tifosi sono stati arrestati nel corso della notte per gli scontri con le forze di polizia che si sono verificati ieri prima e dopo la gara di Champions League tra il Napoli e l'Eintracht. Si tratta, secondo quanto si apprende, di una prima tranche e il numero potrebbe crescere nelle prossime ore.

Quattro arresti, di cui uno in flagranza, sono stati notificati per i tafferugli verificatisi ieri sera sul lungomare della città, nei pressi dell'hotel dove alloggiavano gli ultras tedeschi. Altri tre, in differita, sono stati notificati invece per gli scontri avvenuti nel pomeriggio in piazza del Gesù.

10.40 - "In queste ore abbiamo eseguito già degli arresti sia di tedeschi che di napoletani. Al momento sono 5 gli italiani arrestati e 3 i tedeschi". Lo ha detto il questore di Napoli, Alessandro Giuliano, nel corso di una conferenza stampa in Prefettura a Napoli al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza dopo gli scontri tra ultrà napoletani e tedeschi che ieri hanno devastato il centro storico della città.

9.35 - Figurano anche tre tedeschi tra i primi 7 arrestati nella notte a Napoli dalla Polizia per gli scontri avvenuti sia in piazza del Gesù nel pomeriggio che in tarda serata nei pressi dell'albergo sul lungomare. Lo si è appreso successivamente alla notizia dei provvedimenti che non riguardano dunque solo tifosi partenopei.