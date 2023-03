Mourinho incontrerà il "ministro della Cultura" del Vaticano: i due dialogheranno sul tema "Dalla fine del mondo"

José Mourinho dialogherà con il cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione del Vaticano, sul tema "Dalla fine del mondo". Come riporta l'agenzia di stampa, l'incontro tra il tecnico della Roma e il porporato si verificherà il prossimo 31 marzo al Centro Fede e Cultura 'Alberto Hurtado' della Pontificia Università Gregoriana, a cui si deve l'iniziativa, in occasione del decimo anniversario dell'elezione di Papa Francesco. Il pontificato di Jorge Bergoglio e le prospettive da questo aperte saranno al centro del dialogo tra lo Special One e Tolentino de Mendonça.

(Adnkronos)