Maresca: "Tempo effettivo? Obiettivo del calcio e di noi arbitri"

"Gioco effettivo? E' uno degli obiettivi del calcio in generale, anche di noi arbitri. Sono tanti gli strumenti sui quali poter lavorare. Noi stiamo lavorando su questo, cronometrando quando tempo intercorre nei tempi morti per aumentare quelli di gioco delle gare". Lo ha detto l'arbitro Fabio Maresca della sezione di Napoli, che ha ritirato il premio intitolato a Stefano Farina vinto da Daniele Doveri di Roma 1, assente per impegni con l'Uefa. La consegna è andata in scena nell'ambito della cerimonia del Premio Bearzot, organizzato dall'Us Acli con il patrocinio della Figc.